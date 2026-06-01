11:49  01 червня
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
09:46  01 червня
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
08:54  01 червня
Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 16:17

Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками

01 червня 2026, 16:17
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу у складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, організатор залучив до злочинної діяльності ще 9 осіб та налагодив схему збуту психотропних речовин.

Лідер злочинного угрупування займався постачанням наркотичних речовин до регіону, а його "підлеглі” - збутом "з рук в руки” або через закладки.

Незаконна діяльність велася з грудня минулого року.

За цей час учасники групи збагатилися на понад мільйон гривень.

28 травня відбулися санкціоновані обшуки.

У результаті слідчих дій вилучено психотропні речовини та речовини рослинного походження; електронні ваги, зіп-пакети, пристрої для вживання наркотиків, чорнові записи та інші речові докази.

Десятьох учасників групи затримано.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики Кривий Ріг Дніпропетровська область
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв
01 червня 2026, 17:51
Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева
01 червня 2026, 17:30
Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26
У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці
01 червня 2026, 16:55
Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою
01 червня 2026, 16:40
У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05
Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49
Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування
01 червня 2026, 15:40
На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »