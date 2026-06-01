Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками
У Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу у складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
За даними слідства, організатор залучив до злочинної діяльності ще 9 осіб та налагодив схему збуту психотропних речовин.
Лідер злочинного угрупування займався постачанням наркотичних речовин до регіону, а його "підлеглі” - збутом "з рук в руки” або через закладки.
Незаконна діяльність велася з грудня минулого року.
За цей час учасники групи збагатилися на понад мільйон гривень.
28 травня відбулися санкціоновані обшуки.
У результаті слідчих дій вилучено психотропні речовини та речовини рослинного походження; електронні ваги, зіп-пакети, пристрої для вживання наркотиків, чорнові записи та інші речові докази.
Десятьох учасників групи затримано.
Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб).
