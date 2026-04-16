Росіяни атакували Дніпро: двоє загиблих, майже 30 поранених
Вночі 16 квітня російські війська атакували житлові квартали Дніпра
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.
У місті виникли пожежі на кількох локаціях. Горіли будинки, гаражі й автомобілі.
Внаслідок обстрілу пошкоджена п’ятиповерхівка та частково зруйнований приватний будинок. Також пошкоджений навчальний заклад.
На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У Києві внаслідок російського обстрілу загинули п'ятеро людей, серед них 12-річна дитина. Ще 21 людина дістала поранення. Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці.