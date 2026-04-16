Нічна атака на Дніпро: в лікарні помер 48-річний чоловік, кількість загиблих зросла до 4

У лікарні Дніпра помер 48-річний чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок нічної атаки російських військ на місто

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, медики до останнього боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося.

Кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру збільшилась до чотирьох осіб. Раніше Ганжа інформував про трьох загиблих жінок.

Нагадаємо, вночі 16 квітня російські війська атакували житлові квартали Дніпра. Було відомо, що внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані.