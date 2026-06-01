П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків

На Львівщині правоохоронці затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої перекинувся автомобіль та постраждали двоє неповнолітніх

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що аварія сталася 31 травня близько 23:00 у селі Верхній Дорожів Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel Meriva, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів – 16- і 17-річні мешканці Дрогобицького району – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

