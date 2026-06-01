01 червня 2026, 08:54

Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік

Фото: Національна поліція
В Оболонському районі Києва правоохоронці затримали водія, який відкрив стрілянину під час дорожнього конфлікту

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що між двома водіями виникла суперечка через пріоритет руху. Під час сварки один із чоловіків дістав пістолет і здійснив три постріли у бік 41-річного опонента, після чого втік з місця події.

Одна з куль влучила потерпілому в живіт. Чоловіка госпіталізовано з вогнепальним пораненням.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД встановили місцеперебування та затримали підозрюваного на території дачі в Київській області, де він переховувався.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 1 травня на вулиці Мрії сталась стрілянина – чоловік відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували жінка з дитиною. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника.

