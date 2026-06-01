Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав до суду на народного депутата Данила Гетманцева. Його інтереси буде представляти юридична компанія Масі Найєма "Міллер"

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, передає RegioNews.

За словами адвоката, підставою для позову стали заяви у Telegram-каналі Данила Гетманцева. Йдеться про публікації щодо нібито причетності очільника Міністерства цифрової трансформації до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від надання показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

"Те, що поширив народний депутат – не оцінка, не критика, не думка. Це твердження про факти. А факт або правда, або брехня – третього немає", - заявив Масі Найєм.

Він також додав, що позов ґрунтується на положеннях українського законодавства та практиці Європейського суду з прав людини, які розмежовують свободу слова та відповідальність за поширення недостовірної інформації.

Слід зазначити, що також раніше колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури оголосили нову підозру у справі про мільйонні збитки під час забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання.