01 червня 2026, 16:05

У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника

У Дніпрі двоє військових ТЦК отримали підохри. Вони викинули безпорадного чоловіка біля смітника

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Військові ТЦК побачили чоловіка призовного віку. Вони підійшли до нього під приводом перевірки документів, але не дочекались відповіді та одразу заштовхали до буса.

У машині вони поводились зухвало: тиснули на чоловіка та залякували його. Чоловіку стало зле. Проте замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні, військові ТЦК виштовхнули його з авто на землю біля смітника і втекли. Слід зазначити, що один із них був на посаді стрілка-санітара, а значить - повинен був допомогти чоловіку.

У критичному стані чоловіка госпіталізували. Військові ТЦК перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

"Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
