У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника

Військові ТЦК побачили чоловіка призовного віку. Вони підійшли до нього під приводом перевірки документів, але не дочекались відповіді та одразу заштовхали до буса.

У машині вони поводились зухвало: тиснули на чоловіка та залякували його. Чоловіку стало зле. Проте замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні, військові ТЦК виштовхнули його з авто на землю біля смітника і втекли. Слід зазначити, що один із них був на посаді стрілка-санітара, а значить - повинен був допомогти чоловіку.

У критичному стані чоловіка госпіталізували. Військові ТЦК перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

"Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.