У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці

Фото: поліція Дніпропетровської області

Слідчі Дніпра завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної місцевої мешканки, яка намагалася підпалити дачний будинок через особисту неприязнь до власниці

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Правоохоронці встановили, що у січні поточного року жінка прийшла на територію одного із садових товариств Самарського району.

Скориставшись відсутністю господарів, вона камінням розбила вікно, проникла до будинку та підпалила речі в одній із кімнат за допомогою заздалегідь підготовлених сірників. Після цього фігурантка залишила місце події.

Пожежу помітили сусіди, які негайно викликали рятувальників та поліцію. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати, однак внаслідок загоряння було пошкоджено майно власниці та завдано матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування слідчі зібрали докази причетності жінки до злочину. Обвинувальний акт за 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України скеровано до суду.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент. Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку.