11:49  01 червня
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
09:46  01 червня
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
08:54  01 червня
Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 16:55

У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці

01 червня 2026, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Слідчі Дніпра завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річної місцевої мешканки, яка намагалася підпалити дачний будинок через особисту неприязнь до власниці

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що у січні поточного року жінка прийшла на територію одного із садових товариств Самарського району.

Скориставшись відсутністю господарів, вона камінням розбила вікно, проникла до будинку та підпалила речі в одній із кімнат за допомогою заздалегідь підготовлених сірників. Після цього фігурантка залишила місце події.

Пожежу помітили сусіди, які негайно викликали рятувальників та поліцію. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати, однак внаслідок загоряння було пошкоджено майно власниці та завдано матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування слідчі зібрали докази причетності жінки до злочину. Обвинувальний акт за 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України скеровано до суду.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент. Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підпал Дніпро Будинок
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв
01 червня 2026, 17:51
Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева
01 червня 2026, 17:30
Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26
Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою
01 червня 2026, 16:40
Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками
01 червня 2026, 16:17
У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05
Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49
Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування
01 червня 2026, 15:40
На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »