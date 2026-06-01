Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Житомирщині правоохоронці викрили злочинну схему, яка могла призвести до знищення майже 200 здорових дерев

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці викрили трьох службовців лісової галузі, які організували незаконну санітарну рубку лісу на Житомирщині. Серед підозрюваних - фахівець підприємства лісозахисту та двоє працівників лісництва.

За даними слідства, вони внесли неправдиві відомості до акта лісопатологічного обстеження, безпідставно вказавши, що 199 сосен нібито уражені шкідниками та підлягають вирубці. На підставі цих документів було отримано лісорубний квиток.

Під час перевірки встановлено, що відведені до рубки дерева не мали ознак пошкодження. Після цього лісорубний квиток скасували, а незаконну порубку вдалося попередити.

За висновком експертизи, вирубка 199 сосен могла завдати державі та довкіллю понад 2,75 млн грн збитків.

Трьом службовцям повідомлено про підозру у закінченому замаху на незаконну порубку лісу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що могло спричинити тяжкі наслідки.

