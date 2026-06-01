Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою

Василь Лозинський

Колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури оголосили нову підозру у справі про мільйонні збитки під час забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews .

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України й посадовцю державного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, директора державного підприємства – за ч. 2 ст. 364 КК України.

Улітку 2022 року Кабмін виділив грошові кошти Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання.

У межах досудового розслідування встановлено, що заступник міністра схилив посадовця державного підприємства до укладення угоди з наперед визначеним постачальником. За це він гарантував перевести його з посади заступника на посаду директора цього державного товариства.

Постачання обладнання мало відбутися за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. У результаті державі завдано мільйонних збитків.

"На сьогодні на розгляді у ВАКС перебуває інша справа за обвинуваченням колишнього заступника міністра, його довіреної особи та інших спільників. Їх викрито на проханні надати та одержанні 400 тис. доларів неправомірної вигоди", - повідомили у САП.

Правоохоронці не називають імені посадовця, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Василя Лозинського.

Що відомо про Василя Лозинського

На початку листопада 2023 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

Раніше повідомлялось, що НАБУ провело обшуки та затримало в.о міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.