11:49  01 червня
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
09:46  01 червня
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
08:54  01 червня
Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 16:40

Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою

01 червня 2026, 16:40
Читайте также на русском языке
Василь Лозинський
Читайте также
на русском языке

Колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури оголосили нову підозру у справі про мільйонні збитки під час забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України й посадовцю державного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, директора державного підприємства – за ч. 2 ст. 364 КК України.

Улітку 2022 року Кабмін виділив грошові кошти Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання.

У межах досудового розслідування встановлено, що заступник міністра схилив посадовця державного підприємства до укладення угоди з наперед визначеним постачальником. За це він гарантував перевести його з посади заступника на посаду директора цього державного товариства.

Постачання обладнання мало відбутися за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. У результаті державі завдано мільйонних збитків.

"На сьогодні на розгляді у ВАКС перебуває інша справа за обвинуваченням колишнього заступника міністра, його довіреної особи та інших спільників. Їх викрито на проханні надати та одержанні 400 тис. доларів неправомірної вигоди", - повідомили у САП.

Правоохоронці не називають імені посадовця, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Василя Лозинського.

Що відомо про Василя Лозинського

На початку листопада 2023 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.

Раніше повідомлялось, що НАБУ провело обшуки та затримало в.о міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра САП НАБУ Міністерство розвитку громад і територій
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв
01 червня 2026, 17:51
Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева
01 червня 2026, 17:30
Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26
У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці
01 червня 2026, 16:55
Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками
01 червня 2026, 16:17
У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05
Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49
Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування
01 червня 2026, 15:40
На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »