В Умані затримали ділка, який торгував бойовими гранатами

Чоловік продав три гранати з запалами за майже 5000 гривень. Також під час обшуку у нього виявили понад 150 набоїв і тротилові шашки.

Оперативники задокументували факт збуту 34-річним жителем міста Умань гранат РГН, РГД та Ф-1 із запалами.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у травні на Дніпропетровщині правоохоронці "накрили" канал продажу небезпечної зброї. За 75 тисяч гривень двоє чоловіків збули автомат АКМ-74, магазин до нього та майже сотню набоїв. Для конспірації та передачі зброї фігуранти використали покинуту будівлю на території Дніпропетровської області.