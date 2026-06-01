01 червня 2026, 18:15

В Умані затримали ділка, який торгував бойовими гранатами

Фото: поліція Черкаської області
Поліцейські 1 червня затримали 34-річного жителя Умані Черкаської області, якого підозрюють у збуті бойових гранат

Про це повідомляє поліція Черкаської області,передає RegioNews.

Чоловік продав три гранати з запалами за майже 5000 гривень. Також під час обшуку у нього виявили понад 150 набоїв і тротилові шашки.

Оперативники задокументували факт збуту 34-річним жителем міста Умань гранат РГН, РГД та Ф-1 із запалами.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у травні на Дніпропетровщині правоохоронці "накрили" канал продажу небезпечної зброї. За 75 тисяч гривень двоє чоловіків збули автомат АКМ-74, магазин до нього та майже сотню набоїв. Для конспірації та передачі зброї фігуранти використали покинуту будівлю на території Дніпропетровської області.

Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
