01 червня 2026, 18:35

На Рівненщині п'яний водій збив підлітка та втік

Фото: Національна поліція
Аварія сталась у селі Нова Українка. Внаслідок ДТП неповнолітній у тяжкому стані

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, повідомили про підозру 38-річному водію, який порушив правила безпеки та у п'яному стані сів за кермо. Він збив 16-річного підлітка. Внаслідок ДТП неповнолітній у тяжкому стані. Він уже переніс операцію, і зараз знаходиться під наглядом медиків.

"Суддя Рівненського районного суду задовольнив клопотання слідчого у повному обсязі та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Її він поки не сплатив, тож перебуває у слідчому ізоляторі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на автодорозі поблизу населеного пункту Нестеренки Харківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажного автомобіля.

