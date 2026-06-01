На Рівненщині п'яний водій збив підлітка та втік

Попередньо, повідомили про підозру 38-річному водію, який порушив правила безпеки та у п'яному стані сів за кермо. Він збив 16-річного підлітка. Внаслідок ДТП неповнолітній у тяжкому стані. Він уже переніс операцію, і зараз знаходиться під наглядом медиків.

"Суддя Рівненського районного суду задовольнив клопотання слідчого у повному обсязі та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Її він поки не сплатив, тож перебуває у слідчому ізоляторі", - повідомили в поліції.

