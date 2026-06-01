01 червня 2026, 11:49

У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби

Фото: СБУ
СБУ викрила у Полтаві ще одного російського інформатора, який передавав ворогу координати українських військових об'єктів для підготовки ракетно-дронових ударів

Про це повідомила пресслужба СБУ та обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваним є студент одного з полтавських вищих навчальних закладів. Він офіційно ніде не працював і потрапив до уваги російських спецслужб під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах. Для виконання завдань кураторів чоловік об'їжджав на таксі територію обласного центру та околиці.

Зокрема, ворога цікавили позиції зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій ЗСУ, а також інші потенційні військові об’єкти. Зібрані дані він позначав на картах та передавав російським спецслужбам у вигляді фото- та відеоматеріалів із прив’язкою до координат.

Крім того, задокументовано, що інформатор фотографував адміністративні будівлі та службові парковки підрозділів Національної поліції.

Співробітники СБУ завчасно викрили його діяльність, задокументували злочини та убезпечили місця дислокації українських захисників. На фінальному етапі спецоперації зловмисника затримали.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із перепискою та "звітами" для російських кураторів. Проведені експертизи підтвердили факти протиправної діяльності.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала у Черкаській області студента, який працював на ФСБ. Хлопець допомагав ворогу готувати ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру центрального регіону України.

Полтава російська армія студент співпраця з ворогом СБУ
