У Сумах удар РФ по АЗС: постраждала одна людина, виникла пожежа

У Сумах російські війська завдали удару по автозаправній станції. Внаслідок атаки одна людина отримала гостру реакцію на стрес

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пожежу, що виникла після влучання, ліквідували вогнеборці.

Через загрозу повторної атаки рятувальники тимчасово призупиняли роботи та переміщувалися в безпечне місце.

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, за минулу добу зафіксували понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 громадах області. Є руйнування та пошкодження.

