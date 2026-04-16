У Сумах удар РФ по АЗС: постраждала одна людина, виникла пожежа
У Сумах російські війська завдали удару по автозаправній станції. Внаслідок атаки одна людина отримала гостру реакцію на стрес
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Пожежу, що виникла після влучання, ліквідували вогнеборці.
Через загрозу повторної атаки рятувальники тимчасово призупиняли роботи та переміщувалися в безпечне місце.
За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, за минулу добу зафіксували понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 громадах області. Є руйнування та пошкодження.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська атакували два райони Дніпропетровської області ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 34 отримали поранення.
Через ранкову атаку Миколаїв та частина області залишилися без світлаВсі новини »
16 квітня 2026, 10:09
08 квітня 2026
06 квітня 2026
03 квітня 2026
31 березня 2026
16 квітня 2026, 10:32
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
