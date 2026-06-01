Ігор Луценко політичний експерт info@regionews.ua
01 червня 2026, 11:27

"Перемога недосяжна": що почали визнавати наближені до Кремля

Росіяни все гучніше говорять про те, що подальших успіхів у війні у них може не бути
Ілюстративне фото: REUTERS
В ультралояльному експертному виданні "Россия в глобальной политике" днями вийшла стаття з саме такими тезами, і це, на мій погляд, важлива подія.

Важлива, тому що це видання – майданчик для спілкування російських експертів, котрі обслуговують владу. Багаторічний головний редактор – Федір Лук'янов, відома постать російського зовнішньополітичного істеблішменту, науковий директор Валдайського клубу. ("Наука" там відомо яка – як Росії завоювати світ).

Що тепер уже відкрито визнають ці найфаховіші імперці?

1. Війна йде між майже рівними противниками, і такі війни вкрай рідко приводять до повного знищення однієї зі сторін. Завдяки західній підтримці українські можливості приблизно дорівнюють російському військовому бюджету, а за людськими ресурсами сторони порівнянні – Росія за весь час провела лише одну хвилю мобілізації на триста тисяч.

Завдяки доступу до західного потенціалу Україна має перевагу в тактичній розвідці та зв'язку, а у застосуванні безпілотників сторони на порівнянному рівні.

2. РФ нездатна досягти своїх цілей у війні. Це центральне визнання. Мета "ліквідації антиросійського режиму" на сьогоднішньому етапі принципово недосяжна без повної військової окупації всієї країни на тривалий термін, що для Росії технічно неможливо. Будь-який майбутній український режим неминуче буде антиросійським і прозахідним, а сама Україна стає довгостроковою проблемою російської політики.

3. Видання майже глузує з внутрішньоросійських закликів до тотальної мобілізації, називаючи їх мріями. Констатують позиційний глухий кут, з якого немає ні тактичного, ні технічного виходу. Заклики "вдарити з усієї сили" порівнюють з катастрофічним наступом Нівеля 1917 року. Командувачів епохи позиційних криз автор іронічно згадує формулою "віслюки, що командували левами".

4. Попри тезу про нібито знищену економіку, прогноз – Україна продовжить утримувати фронт ще протягом низки років, і що немає підстав прогнозувати скоординовані протести чи обвал фронту в найближчому майбутньому.

5. Масовані російські удари (включно з ударами по енергетиці взимку, "вимороженням" тисяч будинків) не наближають Росію до перемоги. Тобто терор проти цивільної інфраструктури є стратегічно безрезультатний.

***

Ще раз підкреслю, що за характером згадане видання – не пропагандистський таблоїд, а майданчик російської зовнішньополітичної еліти, місце, де провладні експерти формулюють і обговорюють стратегію експансії Кремля. Але оскільки вони на 200% провладні, треба враховувати, що реальність набагато, набагато краще, ніж вони можуть прямо сказати у своїх матеріалах.

"Перемога" – це слово час уже повернути у наш лексикон.

