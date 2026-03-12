Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару 11 березня у Шевченківському та Космічному районах міста зазнали пошкоджень 75 приватних будинків та 12 багатоповерхівок.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

Також очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки росіян на Запоріжжя та Запорізький район дістали поранення 15 людей.

Нагадаємо, 11 березня російська авіація скинула бомби на житловий сектор у Запоріжжі. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих у місті.