Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
12 березня 2026, 20:11

У Харкові 6 дітей провалились під кригу

фото: ДСНС
У четвер, 12 березня шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі в Харкові. Двоє із них загинули

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися 6 дітей Місцевий мешканець зміг врятувати 4 із них. На жаль, двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи надали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Рятувальники закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Київському району Харкова 7 березня загинули багато людей. Серед жертв – лікарка-стоматолог, учителька та діти.

