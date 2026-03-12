У Харкові 6 дітей провалились під кригу

фото: ДСНС

У четвер, 12 березня шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі в Харкові. Двоє із них загинули

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися 6 дітей Місцевий мешканець зміг врятувати 4 із них. На жаль, двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи надали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Рятувальники закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним.

