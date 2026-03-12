Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

55-річний житель Прикарпаття звернувся до поліції. Він розповів, що в одній із соціальних мереж натрапив на оголошення про можливість швидкого заробітку в онлайн-режимі.

Згодом чоловік зателефонував "роботодавцю" і отримав інструкції з працевлаштування. Згодом йому почали телефонувати з невідомих номерів та надходити SMS-повідомлення з кодами підтвердження. Під час розмови з незнайомцем він повідомив код із повідомлень.

В результаті чоловік побачив, що з його банківського рахунку списали 46 тисяч гривень.

"Поліція вкотре нагадує: пропозиції швидкого та гарантованого заробітку в інтернеті часто є складовою шахрайських схем. Не переказуйте кошти невідомим особам, не вводьте реквізити банківських карток на сумнівних сайтах та не довіряйте обіцянкам високого прибутку без перевіреної інформації", - закликають в поліції.

