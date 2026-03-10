У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн

Фото: Прокуратура України

Київська обласна прокуратура викрила масштабну схему ухилення від податків і припинила роботу "транзитно-конвертаційного центру", що працював у Дніпрі з 2023 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб купувала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС та продавала їх за готівку без відображення в податковій звітності.

Для прикриття операцій використовувалася мережа підконтрольних підприємств, через які штучно формувався податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучено готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.

Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів та забезпечення проведення слідчих дій.

Нагадаємо, в Полтавській та Харківській областях припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій. АЗС працювали без жодних дозвільних документів: не було ні ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, ні сертифікатів якості та документів, що підтверджують його походження.