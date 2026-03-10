13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
12:55  10 березня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 14:26

У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн

10 березня 2026, 14:26
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Київська обласна прокуратура викрила масштабну схему ухилення від податків і припинила роботу "транзитно-конвертаційного центру", що працював у Дніпрі з 2023 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб купувала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС та продавала їх за готівку без відображення в податковій звітності.

Для прикриття операцій використовувалася мережа підконтрольних підприємств, через які штучно формувався податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучено готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.

Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів та забезпечення проведення слідчих дій.

Нагадаємо, в Полтавській та Харківській областях припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій. АЗС працювали без жодних дозвільних документів: не було ні ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, ні сертифікатів якості та документів, що підтверджують його походження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Дніпро паливо податки ПДВ Держбюджет схема талони
$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці
05 березня 2026, 12:21
На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
На Львівщині чиновники "нагріли" 4 мільйони на дитячому таборі
04 березня 2026, 22:15
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Херсонщині росіяни вбили пенсіонерку вибухівкою
10 березня 2026, 15:25
На Волині затримали місцевого жителя, який за $10 тисяч організував нелегальне переправлення чоловіків за кордон
10 березня 2026, 15:25
На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки
10 березня 2026, 14:56
Будапешт не поверне Україні $80 млн: що каже угорський уряд
10 березня 2026, 14:51
Рада провалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
10 березня 2026, 13:56
Удар по Слов'янську: вже 4 загиблих і 16 поранених
10 березня 2026, 13:45
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 13:29
"Коли повернеться з фронту?": як правильно підтримати дитину захисника або захисниці
10 березня 2026, 13:20
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10 березня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »