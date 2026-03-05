12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 18:14

Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр

05 березня 2026, 18:14
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До 150 грн за літр може зрости ціна на бензин, у разі, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як передає RegioNews, про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE.

"Якщо зараз антимонопольний комітет не виконає свою роботу, то ви завтра побачите 150 гривень за літр. І будете думати, що це так можна, так дозволено", – наголосила вона.

Нагадаємо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
паливо ціна економіка АЗС
На Київщині накрили три нелегальні АЗС
03 березня 2026, 12:42
Торгівля ЄС та України скоротилась: що стало причиною
27 лютого 2026, 23:55
МВФ затвердив для України програму на $8,1 млрд: перший транш – 1,5 млрд
27 лютого 2026, 11:58
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
З російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників
05 березня 2026, 17:57
Штурмовики РФ намагались прорвати позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку
05 березня 2026, 17:39
У Дніпрі позашляховик збив жінку з дитиною та зажбурнув людей через скло в магазин
05 березня 2026, 17:35
На Рівненщині пограбували та вбили чоловіка: серед зловмисників підліток
05 березня 2026, 17:20
Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів
05 березня 2026, 17:13
Один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва виставили на продаж
05 березня 2026, 16:54
На Полтавщині водій обленерго "зливав" локації ТЦК
05 березня 2026, 16:45
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 16:31
Українські F-16 зіткнулись із гострою нестачею американських ракет
05 березня 2026, 16:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »