Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До 150 грн за літр може зрости ціна на бензин, у разі, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як передає RegioNews, про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE.

"Якщо зараз антимонопольний комітет не виконає свою роботу, то ви завтра побачите 150 гривень за літр. І будете думати, що це так можна, так дозволено", – наголосила вона.

Нагадаємо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.