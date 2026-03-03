В Україні дорожчає бензин: скільки тепер коштує заправити авто
На українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. Стало відомо, як уже змінились ціни
Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.
Станом на 3 березня провідні мережі підвищили вартість бензинів та дизельного пального на 2-3 гривні за літр. При цьому автогаз уже подолав позначку в 40 гривень за літр.
Наприклад, мережі OKKO та WOG збільшили вартість бензинів та дизельного пального на 2 гривні за літр. Ціна автогазу в них зросла на 1 гривню за літр. На станціях UPG бензин та дизель зросли в ціні на 3 гривні за літр, газ на 2 гривні за літр. Загалом у період із 18 лютого пальне в провідних мережах зросло в ціні на 5 гривень за літр.
"Окремі регіональні оператори вдалися до більш різкого підвищення цін. Зокрема, у мережі Vt Petroleum на Івано-Франківщині сумарний приріст за два дні склав до 8 грн/л", - кажуть аналітики.
Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.