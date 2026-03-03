11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
21:50  03 березня
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 23:55

В Україні дорожчає бензин: скільки тепер коштує заправити авто

03 березня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. Стало відомо, як уже змінились ціни

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Станом на 3 березня провідні мережі підвищили вартість бензинів та дизельного пального на 2-3 гривні за літр. При цьому автогаз уже подолав позначку в 40 гривень за літр.

Наприклад, мережі OKKO та WOG збільшили вартість бензинів та дизельного пального на 2 гривні за літр. Ціна автогазу в них зросла на 1 гривню за літр. На станціях UPG бензин та дизель зросли в ціні на 3 гривні за літр, газ на 2 гривні за літр. Загалом у період із 18 лютого пальне в провідних мережах зросло в ціні на 5 гривень за літр.

"Окремі регіональні оператори вдалися до більш різкого підвищення цін. Зокрема, у мережі Vt Petroleum на Івано-Франківщині сумарний приріст за два дні склав до 8 грн/л", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни бензин
Як в Україні змінились ціни на овочі
03 березня 2026, 09:30
В Україні подорожчали яблука: скільки тепер коштує кілограм
02 березня 2026, 23:45
В Україні знову дорожчає гречка: чому це відбувається і що буде з цінами
01 березня 2026, 19:35
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
На Львівщині військовий вимагав від солдата "відкати" за непереведення в зону бойових дій
03 березня 2026, 23:30
На Житомирщині шахраї просять гроші від імені мера
03 березня 2026, 22:45
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
03 березня 2026, 21:50
На Харківщині активісти протестують проти скасування пільг для донорів крові під час війни
03 березня 2026, 21:20
Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі
03 березня 2026, 20:50
У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку
03 березня 2026, 20:35
В Індонезії порівняли ДНК матері зниклого Ігоря Комарова зі слідами крові у віллі та авто
03 березня 2026, 20:15
На Київщині чоловік під час сварки вбив жінку
03 березня 2026, 19:55
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині ділок організував бізнес на ухилянтах
03 березня 2026, 19:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »