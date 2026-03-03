В Україні дорожчає бензин: скільки тепер коштує заправити авто

Фото з відкритих джерел

На українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. Стало відомо, як уже змінились ціни

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Станом на 3 березня провідні мережі підвищили вартість бензинів та дизельного пального на 2-3 гривні за літр. При цьому автогаз уже подолав позначку в 40 гривень за літр.

Наприклад, мережі OKKO та WOG збільшили вартість бензинів та дизельного пального на 2 гривні за літр. Ціна автогазу в них зросла на 1 гривню за літр. На станціях UPG бензин та дизель зросли в ціні на 3 гривні за літр, газ на 2 гривні за літр. Загалом у період із 18 лютого пальне в провідних мережах зросло в ціні на 5 гривень за літр.

"Окремі регіональні оператори вдалися до більш різкого підвищення цін. Зокрема, у мережі Vt Petroleum на Івано-Франківщині сумарний приріст за два дні склав до 8 грн/л", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.