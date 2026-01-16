У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною

08:19  16 січня
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Луцьку під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства стався збройний інцидент – чоловік відкрив вогонь по поліцейському, який прикрив собою жінку з малолітньою дитиною

Про це повідомила поліція Волинської області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 14 січня на вулиці Наливайка.

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її свекор поводиться агресивно та погрожує виселити її з квартири. У помешканні вона перебувала разом із сином і побоювалася за їхню безпеку. На місце негайно прибув наряд сектору протидії домашньому насильству.

Під час профілактичної бесіди з чоловіком 1956 року народження ситуація начебто стабілізувалася. Однак згодом він раптово вийшов до іншої кімнати, повернувся з рушницею та націлився у бік невістки та внука. Поліцейські зреагували миттєво – один із них кинувся до зловмисника та закрив собою жінку з дитиною. У цей момент пролунав постріл.

Дріб влучив у бронежилет поліцейського, що врятувало йому життя.

Правоохоронці оперативно затримали нападника та викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі життю й здоров'ю всіх учасників події нічого не загрожує. Поліцейського оглянули медики – він отримав легке тілесне ушкодження.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, рушницю вилучено. Йо загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали зловмисника, який погрожував гранатою своїй родині. Чоловік відмовлявся віддати вибухонебезпечний предмет, тому правоохоронці застосували сльозогінний газ. Вибухотехніки вилучили гранату (навчально-тренувальна), тротилову шашку "Т-200", артилерійський порох та запалювальну трубку.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
