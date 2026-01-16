У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною

Фото: Національна поліція

У Луцьку під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства стався збройний інцидент – чоловік відкрив вогонь по поліцейському, який прикрив собою жінку з малолітньою дитиною

Про це повідомила поліція Волинської області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 14 січня на вулиці Наливайка.

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її свекор поводиться агресивно та погрожує виселити її з квартири. У помешканні вона перебувала разом із сином і побоювалася за їхню безпеку. На місце негайно прибув наряд сектору протидії домашньому насильству.

Під час профілактичної бесіди з чоловіком 1956 року народження ситуація начебто стабілізувалася. Однак згодом він раптово вийшов до іншої кімнати, повернувся з рушницею та націлився у бік невістки та внука. Поліцейські зреагували миттєво – один із них кинувся до зловмисника та закрив собою жінку з дитиною. У цей момент пролунав постріл.

Дріб влучив у бронежилет поліцейського, що врятувало йому життя.

Правоохоронці оперативно затримали нападника та викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі життю й здоров'ю всіх учасників події нічого не загрожує. Поліцейського оглянули медики – він отримав легке тілесне ушкодження.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, рушницю вилучено. Йо загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

