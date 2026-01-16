Фото: AI

У Білгороді-Дністровському поліція склала протокол на 29-річну жінку, яка залишила маленьку дитину на знайомого і не повернулася вчасно. Поки мати ходила у справах, дівчинка змерзла та захворіла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернувся 26-річний місцевий мешканець. Він розповів, що знайома попросила доглянути за дворічною донькою пів години, проте її не було вже понад п’ять годин. Весь цей час чоловік разом із дитиною чекав на вулиці.

Поліцейські, які прибули на виклик, викликали "швидку". Медики госпіталізували дівчинку з переохолодженням та симптомами ГРВІ.

Матір розшукали того ж дня. Вона пояснила свою відсутність, що ходила у справах. Раніше жінка в поле зору правоохоронців не потрапляла.

Ювенальні поліцейські провели з жінкою бесіду та склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків. Матеріали передали до суду, жінці загрожує штраф до 1700 гривень.

Про ситуацію також повідомили службу у справах дітей, щоб взяти родину на контроль.

