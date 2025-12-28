15:32  27 грудня
28 грудня 2025, 14:30

Оголошено перемир'я: МАГАТЕ повідомляє про паузу в бойових діях на території ЗАЕС

28 грудня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
Фото: Вікіпедія
Читайте также
на русском языке

Міжнародні експерти зафіксували тимчасове зниження воєнної активності навколо стратегічного ядерного об’єкта на півдні України

Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає RegioNews.

На Запорізькій атомній електростанції оголошено тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією. Рішення ухвалили з міркувань ядерної безпеки та стабільної роботи об’єкта.

За словами очільника МАГАТЕ, сторони погодилися на паузу для проведення ремонтних робіт на пошкоджених лініях електропередач. Відновлення зовнішнього електропостачання є критично важливим для безпечного функціонування станції та підтримки систем охолодження.

У МАГАТЕ зазначають, що перебої з енергоживленням неодноразово створювали ризики для ядерної безпеки ЗАЕС. Саме тому міжнародні експерти наполягали на необхідності тимчасового режиму тиші для проведення технічних робіт без загрози обстрілів.

Наразі фахівці оцінюють стан інфраструктури та обсяги необхідного ремонту. МАГАТЕ продовжує моніторинг ситуації на Запорізькій АЕС та закликає сторони дотримуватися досягнутих домовленостей, щоб уникнути нових ризиків для регіону та міжнародної безпеки.

Раніше повідомлялося, Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час окупації – обидві лінії зовнішнього електроживлення відключилися з різницею у 20 хвилин, а під час випробувань аварійного дизель-генератора з його димової труби вирвалося полум'я висотою кілька метрів.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
