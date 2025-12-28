Фото: Вікіпедія

Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає RegioNews.

На Запорізькій атомній електростанції оголошено тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією. Рішення ухвалили з міркувань ядерної безпеки та стабільної роботи об’єкта.

За словами очільника МАГАТЕ, сторони погодилися на паузу для проведення ремонтних робіт на пошкоджених лініях електропередач. Відновлення зовнішнього електропостачання є критично важливим для безпечного функціонування станції та підтримки систем охолодження.

У МАГАТЕ зазначають, що перебої з енергоживленням неодноразово створювали ризики для ядерної безпеки ЗАЕС. Саме тому міжнародні експерти наполягали на необхідності тимчасового режиму тиші для проведення технічних робіт без загрози обстрілів.

Наразі фахівці оцінюють стан інфраструктури та обсяги необхідного ремонту. МАГАТЕ продовжує моніторинг ситуації на Запорізькій АЕС та закликає сторони дотримуватися досягнутих домовленостей, щоб уникнути нових ризиків для регіону та міжнародної безпеки.

Раніше повідомлялося, Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час окупації – обидві лінії зовнішнього електроживлення відключилися з різницею у 20 хвилин, а під час випробувань аварійного дизель-генератора з його димової труби вирвалося полум'я висотою кілька метрів.