15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
28 грудня 2025, 08:58

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа раптово перенесли: що відомо

28 грудня 2025, 08:58
Фото: ілюстративне
Графік переговорів українського та американського політиків у США зазнав змін напередодні запланованої зустрічі

Про це пише Білий Дім, передає RegioNews.

Час запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом було змінено. Як повідомили в Білому домі, переговори відбудуться на дві години раніше, ніж планувалося раніше. Початок зустрічі запланований на 20:00 за місцевим часом.

Причини коригування графіка офіційно не уточнювалися. Водночас у таких випадках зміни можуть бути пов’язані з насиченим розкладом сторін або коригуванням протокольних заходів під час візиту. Перенесення часу не впливає на сам формат зустрічі, яка залишається у межах попередньо погодженої програми.

За інформацією "Суспільного", Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів. Деталі порядку денного переговорів наразі не розголошуються.

Раніше журналісти з'ясували, Володимир Зеленський планує на зустрічі з Дональдом Трампом усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялось раніше, Трамп і Зеленський можуть зустрітися у штаті Флорида наприкінці грудня. Зустріч лідерів США та України може відбутися у неділю, 28 грудня.

