15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
11:55  28 декабря
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
12:10  28 декабря
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2025, 14:30

Объявлено перемирие: МАГАТЭ сообщает о паузе в боевых действиях на территории ЗАЭС

28 декабря 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
Фото: Википедия
Читайте також
українською мовою

Международные эксперты зафиксировали временное снижение военной активности вокруг стратегического ядерного объекта на юге Украины

Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает RegioNews.

На Запорожской атомной электростанции объявлено временное прекращение боевых действий между Украиной и Россией. Решение было принято из соображений ядерной безопасности и стабильной работы объекта.

По словам главы МАГАТЭ, стороны согласились на паузу для проведения ремонтных работ на поврежденных линиях электропередач. Восстановление внешнего электроснабжения критически важно для безопасного функционирования станции и поддержки систем охлаждения.

В МАГАТЭ отмечают, что перебои с энергопитанием не раз создавали риски для ядерной безопасности ЗАЭС. Поэтому международные эксперты настаивали на необходимости временного режима тишины для проведения технических работ без угрозы обстрелов.

Специалисты оценивают состояние инфраструктуры и объемы необходимого ремонта. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации на Запорожской АЭС и призывает стороны соблюдать достигнутые договоренности, чтобы избежать новых рисков для региона и международной безопасности.

Ранее сообщалось, Запорожская АЭС пережила 11-й блекаут во время оккупации – обе линии внешнего электропитания отключились с разницей в 20 минут, а во время испытаний аварийного дизель-генератора из его дымовой трубы вырвалось пламя высотой несколько метров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
перемирие МАГАТЭ ЗАЭС ядерная безопасность объявление мир мирный план Рафаэль Гросси
Встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа внезапно перенесли: что известно
28 декабря 2025, 08:58
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии 60 дней перемирия
26 декабря 2025, 20:00
Суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения
24 декабря 2025, 10:35
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с Дональдом Трампом
28 декабря 2025, 16:17
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
28 декабря 2025, 16:04
В Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус: один человек погиб и 8 травмированы
28 декабря 2025, 15:00
На Днепропетровщине в результате атак ранены двое мужчин, повреждены почти десять домов
28 декабря 2025, 14:00
Трагедия на водоеме в Черниговской области: мужчина погиб, провалившись под лед
28 декабря 2025, 13:45
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
28 декабря 2025, 13:00
В Киеве сотрудники ТЦК при проверке документов применили газовый баллончик и электрошокер
28 декабря 2025, 12:50
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 12:10
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
28 декабря 2025, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »