Объявлено перемирие: МАГАТЭ сообщает о паузе в боевых действиях на территории ЗАЭС
Международные эксперты зафиксировали временное снижение военной активности вокруг стратегического ядерного объекта на юге Украины
Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает RegioNews.
На Запорожской атомной электростанции объявлено временное прекращение боевых действий между Украиной и Россией. Решение было принято из соображений ядерной безопасности и стабильной работы объекта.
По словам главы МАГАТЭ, стороны согласились на паузу для проведения ремонтных работ на поврежденных линиях электропередач. Восстановление внешнего электроснабжения критически важно для безопасного функционирования станции и поддержки систем охлаждения.
В МАГАТЭ отмечают, что перебои с энергопитанием не раз создавали риски для ядерной безопасности ЗАЭС. Поэтому международные эксперты настаивали на необходимости временного режима тишины для проведения технических работ без угрозы обстрелов.
Специалисты оценивают состояние инфраструктуры и объемы необходимого ремонта. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации на Запорожской АЭС и призывает стороны соблюдать достигнутые договоренности, чтобы избежать новых рисков для региона и международной безопасности.
Ранее сообщалось, Запорожская АЭС пережила 11-й блекаут во время оккупации – обе линии внешнего электропитания отключились с разницей в 20 минут, а во время испытаний аварийного дизель-генератора из его дымовой трубы вырвалось пламя высотой несколько метров.