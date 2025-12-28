Фото: Википедия

Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает RegioNews.

На Запорожской атомной электростанции объявлено временное прекращение боевых действий между Украиной и Россией. Решение было принято из соображений ядерной безопасности и стабильной работы объекта.

По словам главы МАГАТЭ, стороны согласились на паузу для проведения ремонтных работ на поврежденных линиях электропередач. Восстановление внешнего электроснабжения критически важно для безопасного функционирования станции и поддержки систем охлаждения.

В МАГАТЭ отмечают, что перебои с энергопитанием не раз создавали риски для ядерной безопасности ЗАЭС. Поэтому международные эксперты настаивали на необходимости временного режима тишины для проведения технических работ без угрозы обстрелов.

Специалисты оценивают состояние инфраструктуры и объемы необходимого ремонта. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации на Запорожской АЭС и призывает стороны соблюдать достигнутые договоренности, чтобы избежать новых рисков для региона и международной безопасности.

Ранее сообщалось, Запорожская АЭС пережила 11-й блекаут во время оккупации – обе линии внешнего электропитания отключились с разницей в 20 минут, а во время испытаний аварийного дизель-генератора из его дымовой трубы вырвалось пламя высотой несколько метров.