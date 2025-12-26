Фото: Axios

Президент України готовий залучити громадян до рішення про мир, якщо Росія погодиться на 60 днів перемир’я

Про це пише Axios, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність винести на референдум повний мирний план, запропонований раніше для врегулювання війни, проте лише за однієї умови – якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами Володимира Зеленського, референдум стане ключовим інструментом для громадян, щоб висловити свою позицію щодо запропонованого плану та кроків до завершення бойових дій. Він підкреслив, що будь-які подальші переговори можливі лише за умов дотримання тривалого перемир’я.

Рішення президента покликане залучити населення до важливого політичного процесу і надати легітимність будь-яким домовленостям щодо миру. Водночас Зеленський наголошує, що без погодження припинення вогню жодні кроки не будуть реалізовані.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що мирний план, який пропонується винести на референдум, включає ключові положення щодо припинення бойових дій та гарантій безпеки для України. Пропозиція президента отримала широкий резонанс як серед міжнародних партнерів, так і в українському суспільстві.

