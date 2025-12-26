22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 20:00

Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови 60 днів перемир’я

26 грудня 2025, 20:00
Читайте также на русском языке
Фото: Axios
Читайте также
на русском языке

Президент України готовий залучити громадян до рішення про мир, якщо Росія погодиться на 60 днів перемир’я

Про це пише Axios, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність винести на референдум повний мирний план, запропонований раніше для врегулювання війни, проте лише за однієї умови – якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами Володимира Зеленського, референдум стане ключовим інструментом для громадян, щоб висловити свою позицію щодо запропонованого плану та кроків до завершення бойових дій. Він підкреслив, що будь-які подальші переговори можливі лише за умов дотримання тривалого перемир’я.

Рішення президента покликане залучити населення до важливого політичного процесу і надати легітимність будь-яким домовленостям щодо миру. Водночас Зеленський наголошує, що без погодження припинення вогню жодні кроки не будуть реалізовані.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що мирний план, який пропонується винести на референдум, включає ключові положення щодо припинення бойових дій та гарантій безпеки для України. Пропозиція президента отримала широкий резонанс як серед міжнародних партнерів, так і в українському суспільстві.

Раніше повідомлялося, зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися наприкінці грудня у Флориді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія референдум перемир'я Зеленський Володимир мирний план припинення вогню
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні
26 грудня 2025, 22:25
У Києві вибухнув автобус
26 грудня 2025, 22:06
Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його
26 грудня 2025, 21:38
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
26 грудня 2025, 21:21
Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30
"Усвідомлював свої дії": на Вінниччині завершили розслідування щодо резонансного вбивства школярів
26 грудня 2025, 20:20
На Дніпропетровщині викрили незаконні "реабілітаційні" центри, де експлуатували людей
26 грудня 2025, 20:11
Масові ДТП спостерігаються на Львівщині та Івано-Франківщині через лід на дорогах
26 грудня 2025, 19:41
На Полтавщині чоловік купив інвалідність, щоб не мобілізуватися: як його покарали
26 грудня 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »