Фото: БЕБ

В Одесі правоохоронці припинили роботу мережі незаконних автозаправок, де без ліцензій продавали фальсифіковане пальне

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Як з’ясувало слідство, власники АЗС без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Пальне продавали в різних районах міста, встановивши на покинутих територіях автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки.

Під час обшуків на вулицях Бугаївській, Шота Руставелі та в провулку Павла Кравцова правоохоронці вилучили понад 30 тонн бензину А-95 і дизельного пального, паливороздавальні колонки, резервуари та інше обладнання. Загальна вартість вилученого перевищує 3,5 млн гривень.

Усі нелегальні заправки демонтували.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми, а також канали постачання і збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше у Броварському районі на Київщині ліквідували нелегальну АЗС. Правоохоронці вилучили понад 12 тисяч літрів пального.