21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 07:03

Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок

18 грудня 2025, 07:03
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зранку 18 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Наразі всі відповідні служби працюють на місці події.

Нагадаємо, 17 грудня російські військові завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілили по двох житлових будинках. Відомо про 32-х постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна вибух Запоріжжя атака пошкодження житловий фонд
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Якщо мирної угоди не буде: у США готують санкції проти російської нафти
18 грудня 2025, 07:48
Нічна атака на Суми: пошкоджено цивільну інфраструктуру
18 грудня 2025, 07:41
ЗСУ за добу відмінусували ще 950 російських окупантів – Генштаб
18 грудня 2025, 07:34
Нічна атака дронів на Черкаси: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є постраждалі
18 грудня 2025, 07:22
ВАКС продовжив зобов'язання ексвіцепрем'єру Чернишову ще на два місяці
18 грудня 2025, 07:19
На Одещині через російську атаку постраждали семеро людей
18 грудня 2025, 07:10
Україна експортувала м'яса на мільярд доларів
17 грудня 2025, 23:50
Держбюджет-2026: Україна виділяє понад 14 мільярдів на аграріїв
17 грудня 2025, 23:30
Зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
17 грудня 2025, 22:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »