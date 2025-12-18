Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок
Зранку 18 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Наразі всі відповідні служби працюють на місці події.
Нагадаємо, 17 грудня російські військові завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілили по двох житлових будинках. Відомо про 32-х постраждалих.
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Якщо мирної угоди не буде: у США готують санкції проти російської нафти
18 грудня 2025, 07:48Нічна атака на Суми: пошкоджено цивільну інфраструктуру
18 грудня 2025, 07:41ЗСУ за добу відмінусували ще 950 російських окупантів – Генштаб
18 грудня 2025, 07:34Нічна атака дронів на Черкаси: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є постраждалі
18 грудня 2025, 07:22ВАКС продовжив зобов'язання ексвіцепрем'єру Чернишову ще на два місяці
18 грудня 2025, 07:19На Одещині через російську атаку постраждали семеро людей
18 грудня 2025, 07:10Україна експортувала м'яса на мільярд доларів
17 грудня 2025, 23:50Держбюджет-2026: Україна виділяє понад 14 мільярдів на аграріїв
17 грудня 2025, 23:30Зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
17 грудня 2025, 22:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »