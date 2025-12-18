08:26  18 грудня
Фото: ДСНС
В середу, 17 грудня, в селі Новофастів Вінницького району рятувальники дістали з водойми тіла двох рибалок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загиблими виявилися 51 та 61-річні місцеві жителі.

Обставини трагедії наразі встановлюють слідчі Нацполіції.

Нагадаємо, 4 грудня у місті Хмільник на Вінниччині рятувальники витягли тіло людини з шестиметрової глибини річки Південний Буг.

