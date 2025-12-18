На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
В середу, 17 грудня, в селі Новофастів Вінницького району рятувальники дістали з водойми тіла двох рибалок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Загиблими виявилися 51 та 61-річні місцеві жителі.
Обставини трагедії наразі встановлюють слідчі Нацполіції.
Нагадаємо, 4 грудня у місті Хмільник на Вінниччині рятувальники витягли тіло людини з шестиметрової глибини річки Південний Буг.
17 грудня 2025
