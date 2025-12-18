21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
18 грудня 2025, 07:22

Нічна атака дронів на Черкаси: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є постраждалі

18 грудня 2025, 07:22
Фото: ОВА
Вночі 18 грудня ворог масовано атакував ударними дронами Черкаси

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає", – розповів посадовець.

Росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Внаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджена житлова інфраструктура: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

Усі необхідні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, зранку 18 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

