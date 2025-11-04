Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишня поліцейська постане перед судом за аварію, яка забрала життя пасажирки та травмувала ще двох людей у Чернівцях

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

Колишню інспекторку поліції судитимуть за смертельну ДТП у Чернівецькій області. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушила правила дорожнього руху та спричинила загибель людини.

Аварія сталася уночі 28 липня 2025 року в місті Новоселиця. Поліцейська їхала за кермом "Volkswagen Tiguan" і врізалася в бетонну огорожу. У салоні автомобіля перебували троє пасажирів.

Внаслідок зіткнення одна з пасажирок загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР.

Справу передали до суду для розгляду у порядку, передбаченому чинним законодавством. Колишня інспекторка відповідатиме за порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

