12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 14:34

У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію

04 листопада 2025, 14:34
Фото: Офіс Генерального прокурора
Колишня поліцейська постане перед судом за аварію, яка забрала життя пасажирки та травмувала ще двох людей у Чернівцях

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

Колишню інспекторку поліції судитимуть за смертельну ДТП у Чернівецькій області. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушила правила дорожнього руху та спричинила загибель людини.

Аварія сталася уночі 28 липня 2025 року в місті Новоселиця. Поліцейська їхала за кермом "Volkswagen Tiguan" і врізалася в бетонну огорожу. У салоні автомобіля перебували троє пасажирів.

Внаслідок зіткнення одна з пасажирок загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР.

Справу передали до суду для розгляду у порядку, передбаченому чинним законодавством. Колишня інспекторка відповідатиме за порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, 29 жовтня у центрі Дніпра сталася ДТП, в якій загинула жінка, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Постраждала виявилася відомою волонтеркою та співачкою, яка готувалася до участі у національному вокальному конкурсі.

