16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 16:44

Стало відомо, скільки українських споживачів уже підключені до теплопостачання

31 жовтня 2025, 16:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні до систем теплопостачання підключено вже понад 62% споживачів

Як передає RegioNews, про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко.

"Попри складнощі більшості регіонів вдалося підготуватися вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж", – зазначив він.

Очільник Державної інспекції енергетичного нагляду зазначив, що під час перевірок інспекторами Держенергонагляду виявлено близько 3,5 тисячі зауважень до стану енергетичних об'єктів, переважну більшість з яких уже усунуто.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.

31 жовтня 2025
07 серпня 2025
