Росіяни атакували Запоріжжя 20 дронами та 8 ракетами

Росіяни атакували Запоріжжя 8 ракетами та 20 дронами
В ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок масованого обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина.
Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки постраждали 11 людей. Серед них – шестеро дітей віком від трьох до шести років: троє дівчаток і троє хлопчиків.
