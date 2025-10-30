Масована атака на Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло другого загиблого
Рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого ворожим ударом гуртожитку тіло другого чоловіка
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого", – йдеться у повідомленні.
Таким чином кількість жертв нічної атаки росіян на Запоріжжя зросла до двух.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Раніше з-під завалів дістали тіло літнього чоловіка, постраждали 17 людей.
