Росіяни атакували дроном Суми: виникла пожежа
Вранці 29 жовтня ворожий ударний безпілотник атакував обласний центр
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники обстежили місце влучання та ліквідували осередки горіння.
Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 29 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У Києві викрили британського інструктора, який передавав дані про українські війська за $6000
29 жовтня 2025, 13:13Жовтень завершиться в Україні теплою погодою
29 жовтня 2025, 13:07Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині
29 жовтня 2025, 12:49У Києві 39-річного громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
29 жовтня 2025, 12:46Після Львова – Івано-Франківськ просить присвоїти Фаріон звання Героя України
29 жовтня 2025, 12:46На Черкащині засудили військовослужбовця до 10 років за замах на вбивство двох неповнолітніх
29 жовтня 2025, 12:33Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29 жовтня 2025, 12:17На Закарпатті посадовець ТЦК "допомагав" військовим утекти з частини – справа передана до суду
29 жовтня 2025, 12:14Розізлився через патріотичну розсилку: на Одещині засудили чоловіка, який нахамив оператору Водафон і виправдовував агресію РФ
29 жовтня 2025, 11:57"Пряник і батіг": як Трамп готує Кремль до жорстких санкцій
29 жовтня 2025, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »