12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
28 жовтня 2025, 12:37

Ворог завдав удару по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: що відомо

28 жовтня 2025, 12:37
Фото: ілюстративне
У ніч на 28 жовтня російські війська знову завдали удару по об’єктах цивільної газової інфраструктури

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає RegioNews.

Внаслідок чергової атаки, за попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють аварійні бригади "Нафтогазу", які оцінюють масштаби пошкоджень та вже розпочали відновлювальні роботи.

"Це вже сьома цілеспрямована атака ворога на газову інфраструктуру з початку жовтня. Жодного військового значення атаковані росією об'єкти не мають. Єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла", – зазначив Сергій Корецький.

За його словами, метою таких дій окупантів є спроба залишити українців без тепла та газу напередодні опалювального сезону. Попри це, енергетики продовжують оперативно відновлювати пошкоджене обладнання, аби забезпечити стабільне постачання газу споживачам.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені сільгосппідприємство та газогін.

