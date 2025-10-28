08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 09:25

Сили ППО знешкодили 26 із 38 дронів, які росіяни запустили по Україні

28 жовтня 2025, 09:25
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 28 жовтня РФ атакувала Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 25 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 26 ворожих дронів типів Shahed, "Гербера" та інших – на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на чотирьох локаціях, а також падіння уламків дрона на одній локації.

У Повітряних силах зазначили, що атака ще триває.

Атака на Україну вночі 28 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені сільгосппідприємство та газогін.

