Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі.

Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.

В області введені аварійні графіки відключень (ГАВ) і спеціальні ГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

Також екстрені відключення світла введені на Київщині.