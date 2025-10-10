08:35  10 жовтня
10 жовтня 2025, 08:46

На Полтавщині через ворожу атаку пошкоджений енергооб’єкт: частина області залишилася без світла

10 жовтня 2025, 08:46
Ілюстративне фото: pixabay
Вночі 10 жовтня ворог масовано атакував Україну. Сили ППО працювали й на Полтавщині

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі.

Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.

В області введені аварійні графіки відключень (ГАВ) і спеціальні ГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджені кілька приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

Також екстрені відключення світла введені на Київщині.

