08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
08 жовтня 2025, 10:29

Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Росія переходить до другої фази провокацій

08 жовтня 2025, 10:29
Фото: t.me/andriyshTime
Російські війська перейшли до другої фази свого плану щодо реінтеграції тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) – провокацій із імітацією ядерної загрози

Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на керівника ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

За його словами, на 15-й день повного відключення ЗАЕС від українських мереж і живлення станції лише від дизельних генераторів, так звана "речниця ЗАЕС" Яшина заявила, що нібито Україна "систематично атакує паливні резервуари для генераторів".

Петро Андрющенко підкреслив, що жодного підтвердження таких "ударів" немає – ані від МАГАТЕ, яке постійно моніторить станцію, ані з відкритих джерел.

Водночас російські війська в ніч на 8 жовтня продовжили артилерійські обстріли районів, розташованих безпосередньо поруч із АЕС, створюючи штучні ризики та провокації.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.

Запорізька область Запорізька АЕС ядерна безпека російська армія війна погроза
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані
08 жовтня 2025, 09:25
Росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині: без світла – понад 4,5 тисячі абонентів
08 жовтня 2025, 08:46
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08 жовтня 2025, 11:12
На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло чоловіка
08 жовтня 2025, 10:49
Популізм проти ринку: чому українці ризикують замерзнути цієї зими
08 жовтня 2025, 10:45
Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13
На 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат"
08 жовтня 2025, 09:58
На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
08 жовтня 2025, 09:50
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: в поліції розповіли подробиці
08 жовтня 2025, 09:39
На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані
08 жовтня 2025, 09:25
