Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Росія переходить до другої фази провокацій

Фото: t.me/andriyshTime

Російські війська перейшли до другої фази свого плану щодо реінтеграції тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) – провокацій із імітацією ядерної загрози

Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на керівника ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

За його словами, на 15-й день повного відключення ЗАЕС від українських мереж і живлення станції лише від дизельних генераторів, так звана "речниця ЗАЕС" Яшина заявила, що нібито Україна "систематично атакує паливні резервуари для генераторів".

Петро Андрющенко підкреслив, що жодного підтвердження таких "ударів" немає – ані від МАГАТЕ, яке постійно моніторить станцію, ані з відкритих джерел.

Водночас російські війська в ніч на 8 жовтня продовжили артилерійські обстріли районів, розташованих безпосередньо поруч із АЕС, створюючи штучні ризики та провокації.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.