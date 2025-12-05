17:25  05 грудня
Сирський заявив, що Кремль використовує переговори для захоплення нових територій

05 грудня 2025, 21:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Путін хоче захопити якомога більше земель під прикриттям переговорів

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю Sky News повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, незважаючи на заяви російської влади про те, що Москва готова до переговорів, жодних ознак ослаблення бойових дій з боку РФ немає.

"Ми робимо все для того, щоб, якщо ворог продовжить війну – а ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. Немає жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів", – зазначив Сирський.

Також він додав, що Україна змушена вести цю війну, захищаючи українців, мирні міста і села.

Раніше Сирський заявляв, що на Куп’янському напрямку українські підрозділи продовжують утримувати рубежі. Водночас, за його словами, російське керівництво бреше про свої успіхи.

