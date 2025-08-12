фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 серпня росіяни атакували Україну 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Ударними БпЛА атакована Сумщину та Донеччина, ракетами – Чернігівщина.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/подавила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА та трьох ракет на семи локаціях.

Нагадаємо, росіяни вночі 12 серпня здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення. Вочевидь, йдеться про Чернігівщину.