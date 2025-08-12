07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
00:25  12 серпня
Вступна кампанія-2025: які найпопулярніші професії серед абітурієнтів
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 09:37

Росіяни скинули ФАБи на Білозерське на Донеччині: двоє загиблих, семеро поранених

12 серпня 2025, 09:37
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 11 серпня, о 22:55 окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське Донецької області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Під ударами "ФАБ-250" з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Від отриманих травм загинули 43-річний чоловік та 34-річна жінка.

Крім того, поранення дістали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Їм надали кваліфіковану меддопомогу.

В місцях влучань пошкоджені вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі збільшилася до 23 осіб. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область війна обстріли ФАБ загиблі постраждалі
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Дніпрі чоловік через ревнощі вдарив ножем у живіт свого гостя
12 серпня 2025, 11:09
На Хмельниччині врятували жінку, яку віднесло течією на SUP-дошці на Дністрі
12 серпня 2025, 11:08
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
На Львівщині в ДТП постраждали дві людини: пенсіонерка та 16-річний хлопець
12 серпня 2025, 10:57
В Одесі затримали 18-річного юнака з психотропами на 20 млн грн
12 серпня 2025, 10:51
У Києві ділок за $15-25 тисяч оформлював фейкові довідки ВЛК для ухилення від служби
12 серпня 2025, 10:49
На Миколаївщині майже добу гасять масштабну пожежу в Андріївському лісовому урочищі
12 серпня 2025, 10:34
12 тисяч доларів за "таксі" до Молдови та Румунії: на лаві підсудних - троє чоловіків
12 серпня 2025, 10:32
Українські роботи для армії: ще 8 нових платформ кодифіковано у липні
12 серпня 2025, 10:31
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
12 серпня 2025, 10:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »