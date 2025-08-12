Фото: прокуратура

У понеділок, 11 серпня, о 22:55 окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське Донецької області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

Під ударами "ФАБ-250" з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Від отриманих травм загинули 43-річний чоловік та 34-річна жінка.

Крім того, поранення дістали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Їм надали кваліфіковану меддопомогу.

В місцях влучань пошкоджені вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі збільшилася до 23 осіб. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію.