Фото: zoda.gov.ua

За словами начальника автостанції Ігор Степановича, на вокзалі під час атаки росіян було 11 людей. Серед них були чотири водії та працівники автостанції

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Начальник автостанції додав, що двох пасажирів, які перебували в залі очікування витягли з-під завалів. Крім того, одного з водіїв госпіталізували з пораненням. При цьому сам керівник під час атаки знаходився у службовому приміщенні.

"Дуже сильно постраждав автотранспорт – і приватний, і автотранспорт перевізника. Будівля автостанції зруйнована на 70%", - каже Ігор Степанович.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок російської атаки пошкоджені сім багатоквартирних житлових будинків у Комунарському та Олександрівському районах міста.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Зокрема, керована авіабомба поцілила по автовокзалу. Крім того, постраждала внаслідок обстрілу клініка медичного університету. Відомо, що внаслідок атаки ворога поранені понад 20 людей.