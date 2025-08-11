19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 18:31

Головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю: в ОВА показали наслідки російської атаки

11 серпня 2025, 18:31
Читайте также на русском языке
Фото: zoda.gov.ua
Читайте также
на русском языке

За словами начальника автостанції Ігор Степановича, на вокзалі під час атаки росіян було 11 людей. Серед них були чотири водії та працівники автостанції

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Начальник автостанції додав, що двох пасажирів, які перебували в залі очікування витягли з-під завалів. Крім того, одного з водіїв госпіталізували з пораненням. При цьому сам керівник під час атаки знаходився у службовому приміщенні.

"Дуже сильно постраждав автотранспорт – і приватний, і автотранспорт перевізника. Будівля автостанції зруйнована на 70%", - каже Ігор Степанович.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок російської атаки пошкоджені сім багатоквартирних житлових будинків у Комунарському та Олександрівському районах міста.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Зокрема, керована авіабомба поцілила по автовокзалу. Крім того, постраждала внаслідок обстрілу клініка медичного університету. Відомо, що внаслідок атаки ворога поранені понад 20 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Запорізька область
Обстріли Харківщини забрали життя чоловіка та поранили п’ятьох
11 серпня 2025, 10:19
Росіяни вдарили FPV-дроном по приватному будинку на Запоріжжі: постраждала жінка
11 серпня 2025, 09:23
Росіяни вдарили по громаді на Сумщині: у ДСНС показали гасіння пожежі
11 серпня 2025, 08:57
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото з наслідками
11 серпня 2025, 20:35
Росіяни прорвали фронт на Донеччині
11 серпня 2025, 20:15
Зустріч Зеленського та Путіна: Трамп розкрив свої плани
11 серпня 2025, 20:00
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
11 серпня 2025, 19:28
Підпалював квартиру і спостерігав: у Дніпрі сталась пожежа, загинули люди
11 серпня 2025, 19:27
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
11 серпня 2025, 18:29
Туристичну компанію зі Львова звинувачують в організації екскурсій російською мовою
11 серпня 2025, 17:44
У Запоріжжі авто застрягло в річці
11 серпня 2025, 17:26
У Харкові судитимуть жінку, яка "наводила" ворожі удари на військові об'єкти
11 серпня 2025, 17:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »