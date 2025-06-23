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У Харківській області активісти продовжують прибирати згадки про СРСР. На цей раз йдеться про табличку на братській могилі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Активісти громадської організації "Деколонізація. Україна" показали, як тепер виглядає табличка на братській могилі у Вільхівці. Раніше там був напис російською: "Никто не забыт, ничто не забыто".

Зараз активісти вже прибрали табличку з російською мовою. Вони зазначили, що цей крок є лише частиною процесу очищення меморіалів від символів агресора.

Нагадаємо, раніше активісти повідомляли, що в селищі Печеніги на Харківщині демонтували всю символіку з пам'ятника радянським окупантам. Зазначається, що в майбутньому там буде артоб'єкт.