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01 серпня 2025, 20:55

На Дніпропетровзині збираються прикрасити парк гномами: скільки бюджету коштуватиме ця естетика

01 серпня 2025, 20:55
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Ілюстративне фото
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У Кривому Розі комунальне підприємство оголосило тендер. У парку збираються встановити скульптури. При цьому практичної функції немає, лише декорація

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Комунальне підприємство "Сансервіс" Криворізької міської ради розмістило тендер на встановлення у парку імені Савицького двох скульптур гномів. Розмір кожної з них становитиме 1,5 метра. Виділити на це планують 168 тисяч гривень. Аукціон стартує вже 11 серпня.

Що викликає питання? У місцевих жителів такий тендер викликає критику. Адже ці скульптури не мають функціоналу. Це не інтерактивна інсталяція і не практичний елемент для дитячого майданчика. Це лише декорація.

Відповідно, у багатьох жителів з'являється питання: чи варто встановлювати декорації за майже 170 тисяч гривень, коли в місті потрібно займатися питаннями інфраструктури, медицини та соціальної підтримки.

"Замовлення оформлене, сума відома, дати подання пропозицій та початку торгів зафіксовано. Залишається відкритим головне питання: якою є реальна цінність таких "прикрас" та наскільки подібні ініціативи відповідають поточним пріоритетам міста?", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині збираються побудувати сучасний скейт-парк. Він буде знаходитися в міському парку імені Сучкова в Самарі. На це планується витратити 3 523 534 гривень.

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благоустрій парк тендер Дніпропетровська область
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