У центрі Харкова під сквером знайшли старовинні катакомби
У Харкові під час ліквідації наслідків буревію в сквері "Стрілка" стався зсув ґрунту — відкрилися старовинні підземні ходи, ймовірно катакомби. Вони можуть мати історичну цінність.
Про це повідомила Харківська міська рада, передає RegioNews.
Комунальні служби вже розпочали розчищення та обстеження ділянки.
Міська рада тримає ситуацію під контролем і розглядає можливості подальшого використання знайденої підземної локації — зокрема як об'єкта дослідження або культурної спадщини.
Нагадаємо, Харківська ОВА оголосила прийом авторських ідей та концептуальних рішень для створення Меморіального комплексу, присвяченого пам'яті Захисників і Захисниць, які віддали життя за незалежність і свободу України.
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