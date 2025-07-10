Фото: скрін

У центрі Запоріжжя комунальники зайнялись дерусифікацією. Вони прибрали чимало вивісок, які були з російським текстом

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Такими кадрами поділились в Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради. Зазначається, що комунальники прибрали вивіски російською мовою на проспекті Соборному та вулиці Незалежності України.

"Очищуємо простір від візуального шуму й імперських залишків", - кажуть представники Інспекції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині активісти зняли з братської могили у Вільхівці табличку російською мовою. Вони зазначили, що це лише один з кроків процесу очищення меморіалів від символів РФ.