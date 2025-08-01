Мовний контроль 2025: у яких містах найбільше порушень

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У січні–червні 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови провів 656 заходів державного контролю щодо застосування української мови. З них 107 розпочали ще у 2024 році, а 549 — у 2025-му

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

За результатами перевірок встановлено 524 порушення мовного законодавства. Було складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб'єктам підприємницької діяльності.

Найбільше порушень виявлено у сферах користувацьких інтерфейсів (36% від загальної кількості), обслуговування споживачів (26%) та інформації для загального ознайомлення (22%).

За географією порушень лідирують Київ, Одеська, Харківська та Дніпропетровська області.

Крім того, до мовного омбудсмена надійшло 1410 звернень щодо порушень мовного законодавства, що на 348 більше, ніж у першому півріччі 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала нового мовного омбудсмена — Олену Івановську. Вона докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не продовжив контракт Тарасу Кременю, який обіймав посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

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