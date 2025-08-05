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У Запорізькій області загинули двоє людей. Росіяни влучили дроном у будинок

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, російські військові атакували Степногірську громаду. Ворожий дрон поцілив у будинок. Всередині знаходились двоє чоловіків віком 59 та 53 років. На жаль, вони не вижили.

Нагадаємо, що 3 серпня російські окупанти атакували Херсон дроном-камікадзе. Під удар потрапила 23-річна місцева жителька. Її госпіталізували з вибуховою травмою.